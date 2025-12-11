Азербайджанской музей в ауре классической музыки – душевный отдых среди картин (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана в рамках проекта "Музыка в музее" состоялся концерт лауреата международных конкурсов, студентки IV курса Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Нурай Исмайловой, сообщает Trend Life.

Концерт прошел под руководством (класс) заслуженного артиста, доктора философии по искусствоведению Ильхама Назарова. В программе также выступили другие студенты Ильхама Назарова – Кянан Рахманзаде, Пярвана Солтанова и Джавидан Бабазаде. В качестве концертмейстера их сопровождала Светлана Ахмедова.

Концерт был с большим интересом воспринят многочисленными слушателями. Программа, в которой прозвучали произведения азербайджанских, русских и западноевропейских композиторов, сопровождалась аплодисментами любителей искусства.

"Музыка в музее" - цикл мероприятий, спектаклей и концертов, где музыка и художественное слово поданы в музейных интерьерах с участием представителей различных центров культуры. Вечера посвящены важным событиям отечественной истории и культуры, в музыке и изобразительном искусстве. Зрители получают уникальную возможность не только послушать музыку, но и принять участие в тематической экскурсии, которая знакомит с произведениями искусства. В программы входят произведения азербайджанских и мировых классиков, национальная, джазовая и этническая музыка.

