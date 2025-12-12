Гейдар Алиев сыграл ключевую роль в развитии государственности Азербайджана — МИД

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией на своих страницах в социальных сетях в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева.

Как передает Trend, в публикации говорится:

"Сегодня - 22 года со дня кончины великого лидера Гейдара Алиева, который оставил глубокий след в сердце азербайджанского народа, сыграл ключевую роль в развитии государственности Азербайджанской Республики и оказал неоценимые услуги в защите национальных интересов. Его мудрая политика, дальновидность и безграничная преданность своему народу оставили неизгладимый след в истории развития Азербайджана. Мы с глубоким уважением чтим память великого лидера".