Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 12 декабря

Экономика Материалы 12 декабря 2025 09:08 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 12 декабря.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9945 маната, 1 турецкая лира - 0,0398 маната, 100 российских рублей - 2,1189 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9945
AUD 1,1323
BYN 0,5745
BGN 1,0198
AED 0,4629
KRW 0,1154
CZK 0,0824
CNY 0,2409
DKK 0,267
GEL 0,6304
HKD 0,2184
INR 0,0188
GBP 2,2762
SEK 0,1837
CHF 2,1382
ILS 0,5305
CAD 1,234
KWD 5,5433
KZT 0,3268
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5211
MDL 0,1003
NOK 0,1689
UZS 0,0141
PKR 0,6061
PLN 0,4723
RON 0,3918
RUB 2,1189
RSD 0,017
SGD 1,3162
SAR 0,453
xdr 2,3228
TRY 0,0398
TMT 0,4857
UAH 0,0403
JPY 1,0915
NZD 0,9874
