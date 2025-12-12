Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 12 декабря

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 12 декабря.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9945 маната, 1 турецкая лира - 0,0398 маната, 100 российских рублей - 2,1189 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9945
|AUD
|1,1323
|BYN
|0,5745
|BGN
|1,0198
|AED
|0,4629
|KRW
|0,1154
|CZK
|0,0824
|CNY
|0,2409
|DKK
|0,267
|GEL
|0,6304
|HKD
|0,2184
|INR
|0,0188
|GBP
|2,2762
|SEK
|0,1837
|CHF
|2,1382
|ILS
|0,5305
|CAD
|1,234
|KWD
|5,5433
|KZT
|0,3268
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5211
|MDL
|0,1003
|NOK
|0,1689
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6061
|PLN
|0,4723
|RON
|0,3918
|RUB
|2,1189
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3162
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3228
|TRY
|0,0398
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0403
|JPY
|1,0915
|NZD
|0,9874