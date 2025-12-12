Отношения между Азербайджаном и странами Центральной Азии уникальны – Али Асадов

БАКУ/Trend/ - Отношения между Азербайджаном и государствами Центральной Азии поистине уникальны.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов на пленарном заседании международного форума, посвященного «Году международного мира и доверия (2025)», Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, проходящего в Ашхабаде.

Премьер-министр напомнил, что жители освобожденного от оккупации города Физули недавно направили благодарственное письмо Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову за его инициативу по строительству Физулинской мечети, фундамент которой был заложен в рамках Саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в Габале в октябре этого года.

«Мы также высоко ценим братскую поддержку, оказанную нашими узбекскими, казахскими и кыргызскими братьями при строительстве школы имени Мирзы Улугбека в Физули и Детского художественного центра имени Курмангазы, а также школы «Манас» в Агдаме.

В то же время мы выражаем глубокую благодарность Турции за братскую поддержку, оказанную при возрождении освобожденных от оккупации территорий.

Все это, несомненно, навсегда останется в сердцах азербайджанского народа как яркий пример единства наших народов», — подчеркнул он.

А. Асадов отметил, что принятие нашей страны в качестве полноправного участника Консультативной встречи глав государств Центральной Азии имеет особое значение для Азербайджана:

«Нас объединяет многовековая общая история, духовное и культурное наследие, братство, дружба и солидарность».

