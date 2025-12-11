Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 11 декабря

Финансы Материалы 11 декабря 2025 10:27 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 11 декабря

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 11 декабря.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9874 маната, 1 турецкая лира - 0,0399 маната, 100 российских рублей - 2,1662 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9874
AUD 1,1284
BYN 0,5745
BGN 1,0155
AED 0,4629
KRW 0,1154
CZK 0,0819
CNY 0,2407
DKK 0,2661
GEL 0,6304
HKD 0,2185
INR 0,0188
GBP 2,2728
SEK 0,1833
CHF 2,1265
ILS 0,528
CAD 1,2305
KWD 5,5403
KZT 0,3279
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,519
MDL 0,1004
NOK 0,168
UZS 0,0141
PKR 0,6031
PLN 0,4698
RON 0,3904
RUB 2,1662
RSD 0,0168
SGD 1,3133
SAR 0,453
XDR 2,3158
TRY 0,0399
TMT 0,4857
UAH 0,0401
JPY 1,0908
NZD 0,9855
XAU 7163,503
XAG 105,2548
XPT 2830,092
XPD 2510,11
