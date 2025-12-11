Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 11 декабря

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 11 декабря.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9874 маната, 1 турецкая лира - 0,0399 маната, 100 российских рублей - 2,1662 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9874
|AUD
|1,1284
|BYN
|0,5745
|BGN
|1,0155
|AED
|0,4629
|KRW
|0,1154
|CZK
|0,0819
|CNY
|0,2407
|DKK
|0,2661
|GEL
|0,6304
|HKD
|0,2185
|INR
|0,0188
|GBP
|2,2728
|SEK
|0,1833
|CHF
|2,1265
|ILS
|0,528
|CAD
|1,2305
|KWD
|5,5403
|KZT
|0,3279
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,519
|MDL
|0,1004
|NOK
|0,168
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6031
|PLN
|0,4698
|RON
|0,3904
|RUB
|2,1662
|RSD
|0,0168
|SGD
|1,3133
|SAR
|0,453
|XDR
|2,3158
|TRY
|0,0399
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0401
|JPY
|1,0908
|NZD
|0,9855
|XAU
|7163,503
|XAG
|105,2548
|XPT
|2830,092
|XPD
|2510,11