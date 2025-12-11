Минтранспорта Азербайджана и американская компания обсудили развитие Среднего коридора (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев обсудил с руководством американской Global Infrastructure Partners работы по развитию Среднего коридора.

Как сообщает Trend, об этом в своем аккаунте в соцсети Х написал Р.Набиев.

"В рамках нашего визита в США мы встретились с основателем, председателем и главным исполнительным директором глобальной компании по управлению инвестициями в инфраструктуру Global Infrastructure Partners (GIP) Адебайо Огунлеси и руководителем отдела привлечения капитала Эриком Варвелом. На встрече мы обсудили развитие Среднего коридора, региональные возможности, создаваемые цифровой трансформацией, и энергетические проекты. Мы также обменялись мнениями о создании совместной инвестиционной платформы в сфере транспорта, логистики, цифровой инфраструктуры и центров обработки данных", - говорится в публикации.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор — это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.

