Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Действия Рамиза Мехдиева против государственности Азербайджана не позволяют ему оставаться членом НАНА - Иса Габиббейли

Общество Материалы 12 декабря 2025 12:33 (UTC +04:00)
Действия Рамиза Мехдиева против государственности Азербайджана не позволяют ему оставаться членом НАНА - Иса Габиббейли

Читайте Trend в

Фарида Мамедова
Фарида Мамедова
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Действия Рамиза Мехдиева против государственности Азербайджана и выдвинутые против него обвинения не позволяют Рамизу Мехдиеву оставаться членом Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам заявил президент НАНА Иса Габиббейли после посещения могилы общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

"Вопрос будет рассмотрен, и будет принято соответствующее решение", - сказал И.Габиббейли.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости