Действия Рамиза Мехдиева против государственности Азербайджана не позволяют ему оставаться членом НАНА - Иса Габиббейли

БАКУ/Trend/ - Действия Рамиза Мехдиева против государственности Азербайджана и выдвинутые против него обвинения не позволяют Рамизу Мехдиеву оставаться членом Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает в пятницу Trend, об этом журналистам заявил президент НАНА Иса Габиббейли после посещения могилы общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

"Вопрос будет рассмотрен, и будет принято соответствующее решение", - сказал И.Габиббейли.

