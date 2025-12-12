Садыр Жапаров назвал приоритеты сотрудничества Бишкека и Ашхабада

БИШКЕК/ Trend/ - Ключевыми направлениями сотрудничества между Бишкеком и Ашхабадом остаются инфраструктурные и энергетические проекты.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на форуме Международного мира и доверия в Ашхабаде.

Глава государства заявил, что строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан является стратегическим проектом, который позволит расширить транспортные связи региона и укрепить транзитный потенциал Центральной Азии. С.Жапаров также отметил важность реализации Камбаратинской ГЭС-1, назвав ее "энергетическим проектом регионального масштаба, открывающим новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества".

"Кыргызстан готов участвовать в формировании современных транспортных маршрутов и энергетических коридоров. Эти проекты существенно расширяют горизонты нашего экономического взаимодействия", - подчеркнул глава государства.

Президент также поблагодарил туркменскую сторону за поддержку международных инициатив, направленных на укрепление доверия, стабильности и устойчивого развития.