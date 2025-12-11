Обсуждены перспективы сотрудничества между ЦБ Азербайджана и Малайзии

БАКУ /Trend/ - Обсуждены перспективы сотрудничества между центральными банками Азербайджана и Малайзии.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Делегация во главе с заместителем председателя Центрального банка Азербайджана Гюляр Пашаевой совершила рабочий визит в Малайзию. В рамках визита состоялась встреча Г.Пашаевой с заместителем председателя Центрального банка Малайзии Аднаном Зайлани, на которой обсуждались перспективы сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Делегация ЦБА также приняла участие в мероприятии «Диалог по рискам», организованном Центральным банком Малайзии.

Директор департамента управления рисками ЦБА Мухаммед Магеррамли выступил на мероприятии с презентацией на тему «Практики управления рисками центральных банков и зрелость рисков». Он рассказал о динамике развития управления рисками в центральных банках и передовом опыте.

