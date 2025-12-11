Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Азербайджане будут расширены возможности самофинансирования в сфере судебной экспертизы

Общество Материалы 11 декабря 2025 15:42 (UTC +04:00)

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Будет усовершенствована нормативно-правовая база по обеспечению финансовой устойчивости судебно-экспертной деятельности и расширению источников финансирования, механизмов возмещения расходов на экспертизу.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в «Концепции развития сферы судебной экспертизы в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы», утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Планируется расширение возможностей самофинансирования судебно-экспертных учреждений путем анализа нормативной правовой базы по определению механизмов возмещения расходов на экспертизу, сбора, анализа предложений и подготовки, согласования и представления по ним проектов нормативных правовых актов, совершенствования механизмов возмещения расходов на экспертизу.

