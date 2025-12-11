Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Рашад Набиев обсудил с Brookfield инвестиции в ИИ и транспортную инфраструктуру

Общество Материалы 11 декабря 2025 11:17 (UTC +04:00)
Рашад Набиев обсудил с Brookfield инвестиции в ИИ и транспортную инфраструктуру

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев Рашад Набиев обсудил с с исполнительным директором компании Brookfield Брюсом Флаттом инвестиции в искуственный интеллектр и транспортную инфраструктуру.

Как сообщает Trend, обсуждения состоялись в рамках визита министра в США.

Во время встречи стороны обменялись мнениями о возможностях совместных инвестиций в области центров обработки данных, искусственного интеллекта и модернизации транспортной инфраструктуры.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости