Доходы бюджета Азербайджана от ненефтегазового сектора выросли

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре текущего года доходы бюджета Азербайджана от ненефтегазового сектора составили 11 миллиардов 187,6 миллиона манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана, прогноз выполнен на 102,7%.

Согласно информации, налоговые поступления от этого сектора увеличились на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечено, что 73,1% уплаченных налогов пришлось на ненефтегазовый сектор, а 26,9% — на нефтегазовый сектор.

