Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Доходы бюджета Азербайджана от ненефтегазового сектора выросли

Экономика Материалы 12 декабря 2025 08:00 (UTC +04:00)
Доходы бюджета Азербайджана от ненефтегазового сектора выросли

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре текущего года доходы бюджета Азербайджана от ненефтегазового сектора составили 11 миллиардов 187,6 миллиона манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана, прогноз выполнен на 102,7%.

Согласно информации, налоговые поступления от этого сектора увеличились на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечено, что 73,1% уплаченных налогов пришлось на ненефтегазовый сектор, а 26,9% — на нефтегазовый сектор.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости