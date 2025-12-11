Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Азербайджане построят новое административное здание для Центра судебной экспертизы

Общество Материалы 11 декабря 2025 15:38 (UTC +04:00)

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Будут приняты меры по строительству нового административного здания Центра судебной экспертизы Министерства юстиции Азербайджанской Республики и оснащению его лабораторий в соответствии с современными требованиями.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в "Концепции развития сферы судебной экспертизы в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Планируется выделение соответствующих финансовых средств для строительства нового здания и обеспечения его необходимым оборудованием, ввод в эксплуатацию административного здания Центра судебной экспертизы Министерства юстиции Азербайджанской Республики, а также организация деятельности данного Центра и его лабораторий в соответствии с самыми современными требованиями.

