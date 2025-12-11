Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
ОАО «Азеришыг» продолжает восстановительные работы в Кяльбаджаре

Экономика Материалы 11 декабря 2025 14:33 (UTC +04:00)
Фото: ОАО «Азерэнержи»)

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азеришыг» продолжает восстановительные работы в Кяльбаджаре.

Как сообщает Trend со ссылкой на ОАО «Азеришыг», в самых отдаленных горных селах района прокладываются изолированные линии электропередачи напряжением 35 кВ, создаются новые центры электроснабжения. На стратегические объекты, расположенные в селах Алаголлар, Зяйлик и Зод, а также на завод по производству минеральной воды «Истису» проложены двухцепные изолированные линии электропередачи напряжением 35 кВ и установлены трансформаторные пункты. Также завершена прокладка линий напряжением 35 кВ в села Яншаг и Заллар.

В городе Кяльбаджар продолжается строительство подстанции напряжением 110/35 кВ. Завершены работы по строительству подстанции 35/0,4 кВ и Цифрового центра управления. Реконструирована энергосеть напряжением 0,4 кВ для обеспечения стабильного электроснабжения семей, переселяющихся в Кяльбаджар.

