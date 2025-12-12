Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией о великом лидере Гейдаре Алиеве

БАКУ/Trend/ - Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией в связи с Днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, в публикации на аккаунте министерства в X говорится:

«Мы с почтением и уважением чтим память Великого лидера Азербайджана Гейдара Алиева в 22-ю годовщину его кончины. Наследие Гейдара Алиева, слова «Один народ, два государства», мы будем передавать из поколения в поколение и всегда будем едины и солидарны с нашими азербайджанскими братьями».

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!