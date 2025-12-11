Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Эльнур Мамедов принял участие в открытии посольства Азербайджана в Таиланде

Политика Материалы 11 декабря 2025 20:07 (UTC +04:00)
Эльнур Мамедов принял участие в открытии посольства Азербайджана в Таиланде
Фото: Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - 11 декабря в Бангкоке состоялась официальная церемония открытия посольства Азербайджанской Республики в Таиланде.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел.

На церемонии открытия посольства присутствовал заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов.

Заместитель министра поднял Государственный флаг Азербайджана перед зданием посольства. Затем заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и его коллега Виджават Исарабхакди разрезали ленту, символизирующую открытие посольства.

После этого состоялся прием с участием многочисленных официальных гостей.

