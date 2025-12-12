Кыргызстан намерен расширять сотрудничество с Туркменистаном в сфере транспорта и энергетики - Жапаров

БИШКЕК/ Trend/ - Кыргызстан намерен углублять практическое сотрудничество с Ашхабадом в сферах энергетики, транспорта и логистики.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая на форуме Международного мира и доверия в Ашхабаде.

Глава государства отметил, что Туркменистан сегодня играет ключевую роль в региональных транспортных связях благодаря модернизации Каспийской инфраструктуры, расширению портовых мощностей и участию в международных логистических инициативах.

"Туркменистан постепенно превращается в важнейший транспортный узел, соединяющий Север и Юг, Восток и Запад. Кыргызстан готов стать активной частью этих процессов", - сказал Жапаров.