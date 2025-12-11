Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Гурбангулы Бердымухамедову

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

В письме говорится:

"Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич,

Дорогой брат,

Очень рад сердечно поздравить Вас и Ваш братский народ со знаменательной датой – 30-й годовщиной признания постоянного нейтралитета Туркменистана.

Признание тридцать лет назад мировым сообществом статуса постоянного нейтралитета Туркменистана стало важным событием и большим историческим достижением, которые придали импульс динамичному и устойчивому развитию Вашей страны и укрепили ее авторитет на международной арене.

Суть политики постоянного нейтралитета Туркменистана коренится в многовековом гуманизме, миролюбии и духовно-нравственной философии Вашего народа. Сегодня конструктивные инициативы Туркменистана, направленные на широкое международное сотрудничество, служат таким благородным целям, как укрепление глобального мира и безопасности, продвижение гуманистических ценностей. В то же время Ваша страна, активно продвигая свою миролюбивую доктрину на мировой арене, способствует укреплению международного диалога посредством взаимовыгодного сотрудничества.

Азербайджан всегда уважал политику нейтралитета своего братского и доброго соседа Туркменистана. Неслучайно Азербайджанская Республика как в 1995-м, так и в 2015 году была соавтором соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН о нейтральном статусе Вашей страны.

Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Туркменистаном вызывает удовлетворение. Хотел бы особо отметить Ваши постоянные и решительные усилия, направленные на укрепление наших межгосударственных отношений и братства. Пользуясь случаем, хочу отметить, что с самыми приятными впечатлениями вспоминаю два Ваших визита в Азербайджан в этом году и мой визит в восхитительную Авазу в августе, наши встречи и беседы с Вами, которые проходили в атмосфере искренности и взаимного доверия.

Уверен, мы и впредь будем последовательно продолжать совместные усилия на пути дальнейшего укрепления азербайджано-туркменских уз братства и вывода нашего многостороннего сотрудничества на новый уровень.

Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, в этот праздничный день еще раз передаю Вам поздравления, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Туркменистана – постоянного благополучия и процветания".