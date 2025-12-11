Обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в медиа-сфере (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В рамках саммита Bridge в сфере медиа и контента, проходящего в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби, состоялась встреча исполнительного директора Агентства по развитию медиа Азербайджанской Республики Ахмеда Исмаилова с председателем Национального медиа-бюро и Медиа-совета Объединённых Арабских Эмиратов шейхом Абдуллой бин Мухаммедом бин Бутти Аль Хамедом, передает Trend.

Ахмед Исмаилов, коснувшись текущего состояния сотрудничества между Азербайджаном и Объединёнными Арабскими Эмиратами в сфере медиа и коммуникаций, отметил важность расширения обмена информацией и опытом, а также укрепления взаимодействия между медиасубъектами. Он подчеркнул, что данное институциональное партнёрство создаст основу для реализации совместных проектов в будущем и повысит эффективность совместной деятельности.

Председатель Национального медиа-бюро и Медиа-совета Объединённых Арабских Эмиратов шейх Абдулла бин Мухаммед бин Бутти Аль Хамед предоставил информацию о приоритетных направлениях медиа-политики в ОАЭ, инициативах в рамках цифровой трансформации и международного медиа-сотрудничества. Он высоко оценил развитие связей между Азербайджаном и ОАЭ в области медиа и коммуникаций, отметив, что формирующееся сотрудничество откроет новые возможности для обеих стран.

На встрече были обсуждены вопросы обмена информацией и опытом, сотрудничество по инициативам и проектам, представляющим взаимный интерес, а также организация встреч, семинаров, тренингов и конференций.