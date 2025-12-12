Ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился за январь-ноябрь

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре текущего года экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору увеличился на 7,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 3,3 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend, об этом говорится в декабрьском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По информации, в январе-ноябре 2025 года экспорт продовольствия увеличился на 19,4%, составив 1,1 миллиарда долларов США.

За одиннадцать месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сахара увеличился на 19,6 миллиона долларов США, или на 52,4%, фруктов и овощей — на 179,6 миллиона долларов США, или на 28,6%, алюминия и изделий из него — на 30,6 миллиона долларов США, или на 16,8%, продукции химической промышленности — на 36,9 миллиона долларов США, или на 13,9%, хлопчатобумажной пряжи — на 3,6 миллиона долларов США, или на 13,3%, чая — на 177,6 тысячи долларов США, или на 3%, растительных и животных жиров и масел — на 500,2 тысячи долларов США, или на 2%.

В январе-ноябре 2025 года экспорт сельскохозяйственной продукции увеличился на 27,1% до 892,1 миллиона долларов США, а экспорт агропромышленной продукции — на 0,3% до 288,2 миллиона долларов США. В целом, совокупный экспорт сельскохозяйственной и агропромышленной продукции увеличился на 19,4% и составил 1,2 миллиарда долларов.

