Азербайджан, Узбекистан и Казахстан продолжат лидировать в региональном переходе на «чистую» энергию в 2026 году – Moody’s

БАКУ/Trend/ - Азербайджан, Узбекистан и Казахстан продолжат лидировать в региональном переходе на «чистую» энергию в 2026 году, сообщает Trend со ссылкой на Moody’s.

«Рост внутригосударственной торговли и сильные экономические показатели стимулируют увеличение спроса на энергию, способствуя дальнейшей экономической диверсификации и интеграции, раскрывая огромный потенциал региона в области возобновляемых источников энергии и улучшая региональную энергетическую взаимосвязь. Мы ожидаем, что Азербайджан, Узбекистан и Казахстан продолжат лидировать в этом переходе в 2026 году, развивая конкурентные рынки электроэнергии и привлекая частные инвестиции в возобновляемую энергетику. Мы также ожидаем, что страны с богатыми гидроэнергетическими ресурсами, такие как Таджикистан и Кыргызстан, увеличат инвестиции в плотинные проекты при поддержке международных финансовых институтов для расширения экспорта электроэнергии в регион», – говорится в отчете Moody’s.

В то же время рейтинговое агентство отмечает, что углеводородные ресурсы продолжат поддерживать экономическую активность в Казахстане и Азербайджане.

Кроме того, аналитики Moody’s подчеркивают, что транспортный, логистический и строительный секторы государств Центральной Азии и Кавказа продолжат получать выгоду от роста активности вдоль Среднего коридора – стратегической торгово-транзитной сети, связывающей Китай и Европу.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, технический потенциал возобновляемых источников энергии на суше составляет 135 ГВт, а в морской зоне – 157 ГВт. Экономический потенциал ВИЭ оценивается в 27 ГВт, включая 3 000 МВт ветровой энергии, 23 000 МВт солнечной, 380 МВт биоэнергии и 520 МВт энергии горных рек.

В стране уже работают электростанции на возобновляемых источниках энергии общей мощностью 1 829,6 МВт. Среди них 65 гидроэлектростанций общей мощностью 1 443,5 МВт, 5 ветровых электростанций мощностью 63,5 МВт, 9 солнечных электростанций мощностью 278,2 МВт, биоэлектростанция мощностью 37 МВт, 3 гибридные электростанции общей мощностью 7,3 МВт.

Возобновляемые источники энергии обеспечивают около 18,8% от общей установленной мощности страны.

До 2027 года планируется реализация проектов «зеленой» энергетики общей мощностью более 2 ГВт. Среди них особое значение имеют ветровые и солнечные электростанции, реализуемые совместно с местными и международными партнерами.

К числу крупнейших инициатив в области возобновляемой энергетики относятся солнечная электростанция Гарадаг, ветровая электростанция Хызы-Абшерон, солнечные электростанции Шафаг, Гобустан, Уфуг и Шамс, Мега-проект, проект плавучих солнечных панелей и другие.