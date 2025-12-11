В Азербайджане будет усовершенствована нормативно-правовая база в области судебной экспертизы

БАКУ /Trend/ - С учетом новых вызовов, глобальных тенденций и передового международного опыта будет усовершенствована нормативно-правовая база в области судебной экспертизы.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в "Концепции развития сферы судебной экспертизы в Азербайджанской Республике на 2026 ─ 2030 годы", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Планируется изучить передовые практики для совершенствования нормативно-правовой базы в области судебной экспертизы, подготовить, согласовать и представить проекты по совершенствованию нормативно-правовой базы в области судебной экспертизы с учетом передовой практики, местных особенностей и существующих потребностей, и усовершенствовать правовые основы деятельности в области судебной экспертизы путем принятия новых нормативно-правовых актов в этой сфере.