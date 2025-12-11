Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане будут исследованы возможности применения ИИ в области судебной экспертизы

Общество Материалы 11 декабря 2025 15:27 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будут исследованы возможности применения искусственного интеллекта в области судебной экспертизы, и в зависимости от результатов будут приняты соответствующие меры.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в «Концепции развития сферы судебной экспертизы в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы», утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

В 2028–2030 годах планируется изучение международного опыта с целью исследования возможностей применения искусственного интеллекта в сфере экспертизы, анализ необходимого регулирования и требуемой материально-технической инфраструктуры для внедрения международного опыта, подготовка и представление предложений по использованию возможностей искусственного интеллекта в этой области, а также усиление возможностей применения искусственного интеллекта в управлениях судебной экспертизы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости