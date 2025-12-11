Инвестиции в основной капитал в Азербайджане выросли

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре текущего года инвестиции в основной капитал в Азербайджане составили 16,659 миллиарда манатов, что на 3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно данным, объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, сократился на 8,5 процента, тогда как объем инвестиций в ненефтегазовый сектор вырос на 8,3 процента. Из использованных инвестиций 8,421 миллиарда манатов, или 50,6 процента, было направлено в сферу производства, 5,614 миллиарда манатов (33,7 процента) - в сферу услуг, а 2,623 миллиарда манатов (15,7 процента) - на строительство жилых домов.

На внутренние инвестиции пришлось 12,987 миллиарда манатов, или 78 процентов инвестиций в основной капитал.

Инвестиции в основной капитал в объеме 12,688 миллиарда манатов, или 76,2 процента, были непосредственно направлены на выполнение строительных и монтажных работ.

