Официальные лица государства и правительства почтили память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 декабря – день памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель Администрации Президента Самир Нуриев, другие официальные лица государства и правительства, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители дипломатического корпуса посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложили цветы к его памятнику, выразили глубокое почтение к памяти великого лидера, основателя и созидателя современного независимого Азербайджана.

Была также почтена память спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу