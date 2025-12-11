Ашхабад принимает Путина на фоне роста торговли и расширения совместных проектов

БАКУ /Trend/ - В столице Туркменистана идет активная подготовка к встрече на высшем уровне, приуроченной к 30-летию политики постоянного нейтралитета страны. Утром 12 декабря Ашхабад начнет принимать иностранные делегации, прибывающие на торжества.

Ожидается, что Президент России Владимир Путин прибудет в туркменскую столицу 11 декабря. На мероприятие также приглашены лидеры Турции, Ирана и ряда других государств. Их участие превращает Ашхабад в дипломатический центр, где обсуждения могут выйти за рамки привычных переговоров.

Хотя основной акцент мероприятий сделан на юбилее нейтрального статуса Туркменистана, встреча создаст возможности и для более широкого обмена мнениями по вопросам региональной логистики, транспортных коридоров и геополитического взаимодействия.

Отношения между двумя странами опираются на долгосрочное партнерство. Ежегодный товарооборот между Россией и Туркменистаном превышает $1,6 млрд. В 2025 году динамика заметно усилилась: только в первом квартале рост достиг 21,4%, а за первое полугодие объём торговли увеличился более чем на 30% в годовом выражении. При сохранении таких темпов российские и туркменские официальные лица прогнозируют, что по итогам года товарооборот может превысить $2,5 млрд.

Рост торговли сопровождается расширением сфер сотрудничества. Российские компании работают в Туркменистане не только в традиционных отраслях - металлургии, машиностроении, поставках техники и оборудования, - но и в транспортно-логистических проектах, строительстве, сельском хозяйстве, а также в цифровых и телекоммуникационных инициативах. На сегодняшний день в стране зарегистрировано около 40 предприятий с российским капиталом, включая представительства и филиалы таких компаний, как «Газпром», КАМАЗ, «Возрождение», «Татнефть» и других. Кроме того, насчитывается 342 инвестиционных проекта с участием российских компаний на общую сумму $3,5 млрд. В 2022 году РЖД и агентство «Туркмендемирёллары» подписали программу сотрудничества на 2023-2025 годы, предусматривающую широкую кооперацию: от подготовки специалистов и цифровизации производственных процессов до развития логистики международных транспортных коридоров и содействия в электрификации железных дорог Туркменистана.

В октябре 2025 года в Ашхабаде были подписаны несколько ключевых документов, включая протокол межправительственной комиссии, соглашения между товарно-сырьевыми биржами двух стран и пакет документов по таможенному сотрудничеству, направленных на упрощение торговых процедур и расширение экономических обменов.

В международной и региональной дипломатии Туркменистан и Россия продолжают координировать свои действия в рамках ряда ключевых структур. Ашхабад участвует в Содружестве Независимых Государств (СНГ), а также в каспийских и региональных консультативных форматах, посвящённых вопросам безопасности, транспорта, логистики и устойчивого развития. В повестку входят обмен опытом и согласование позиций на международных площадках.

Несмотря на периодические изменения экспортных маршрутов Туркменистана и стремление Ашхабада диверсифицировать поставки энергоресурсов, прежде всего, в Китай, где объём экспорта туркменского газа в первые 10 месяцев 2025 года достиг $7,03 млрд, - нынешний этап отношений между Россией и Туркменистаном характеризуется ростом торговли, активизацией контактов и увеличением совместных проектов. Эти тенденции свидетельствуют о том, что обе стороны видят реальные выгоды в укреплении партнерства.

Визит Президента Путина в Туркменистан может стать возможностью для дальнейшей консолидации этих усилий. Благодаря своему нейтральному статусу и географическому положению Ашхабад выступает не только в роли регионального транспортного узла, но и как площадка для обсуждений между Россией и другими государствами региона - включая Турцию и Иран - по вопросам логистики, торговли и региональной безопасности. Особенно актуальны контакты на фоне взаимного интереса к увеличению грузооборота между Россией и Ираном по коридору «Север-Юг», который уже оценивается в 15-23 млн тонн, включая азербайджанское и центральноазиатское направления. В этом контексте Туркменистан предстает не только партнером, но и активным посредником и координатором региональных интересов.

Потенциальные итоги визита могут включать новые соглашения на фоне продолжающихся глобальных геополитических изменений. Среди них - расширение поставок российской техники, оборудования и технологий, реализация совместных транспортно-логистических проектов, сотрудничество в сфере цифрового развития, науки и образования, а также, возможно, гуманитарные и культурные инициативы.

В целом российско-туркменские отношения опираются сегодня на прочную практическую основу. Торговля растёт, сотрудничество расширяется, политическая воля очевидна. Визит Путина - это не простая формальность, а возможность придать двустороннему взаимодействию более системный и институциональный характер, отвечающий взаимным интересам на международной арене.