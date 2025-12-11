Делегация ВС Узбекистана ознакомилась с кибербезопасностью и системами управления Азербайджанской Армии

БАКУ /Trend/ - Официальный визит военной делегации Республики Узбекистан в Азербайджан продолжается.

Об этом Trend сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев вместе с делегацией побывали в Центре кибербезопасности. Здесь гостям была представлена широкая информация о мерах по обеспечению кибербезопасности современной системы вооружения и информационно-технологических средств, имеющихся в арсенале Азербайджанской Армии, а также о средствах киберзащиты на базе искусственного интеллекта для противодействия киберугрозам.

Затем был посещен Центр боевого управления ВВС. Гостям был представлен брифинг о структуре центра, оснащенного современными системами управления, принципах его работы и направлениях деятельности, были даны ответы на интересующие гостей вопросы", - говорится в информации ведомства.

