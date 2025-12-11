Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на условиях CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,09 доллара США, или 0,14% и составила 65,23 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена барреля нефти марки Azeri Light на условиях FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 0,09 доллара США, или 0,14%, и составила 63,31 доллара США.
Цена на нефть марки URALS снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,32 доллара США, или 0,88% и составила 36,09 доллара США за баррель.
Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,24 доллара США или 0,38% и составила 62,58 доллара США за баррель.
Средняя цена барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2025 год заложена на уровне 70 долларов.