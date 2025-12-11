В Азербайджанской национальной консерватории состоялось мероприятие памяти великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской национальной консерватории состоялось мероприятие "Zaman onu seçdi", посвященное памяти великого лидера Гейдара Алиева. Мероприятие было организовано совместно Азербайджанской национальной консерваторией и Общественным объединением "Bizi Birləşdirən Mədəniyyət", сообщили Trend Life организаторы.

Открывая мероприятие, заслуженный артист, председатель ОО "Bizi Birləşdirən Mədəniyyət" Рамиль Гасымов рассказал об особой заботе, которую общенациональный лидер Гейдар Алиев проявлял к деятелям культуры и искусства, а также о его бесценном вкладе в развитие национальной музыки.

Затем участникам были представлены редкие архивные видеокадры, на которых великий лидер Гейдар Алиев поет народную песню "Küçələrə su səpmişəm".

В концертной программе прозвучали произведения "Küçələrə su səpmişəm", "Elegiya", "Şükriyyə", "Sənə də qalmaz", "Azərbaycan" в исполнении народных артистов Мансума Ибрагимова (ханенде), Азера Зейналова (вокал), Эльчина Гашимова (тар), заслуженных артистов Рамиля Гасымова (вокал), Эмиля Афрасияба (фортепиано), Эльнура Ахмедова (кяманча), заслуженного учителя Наибы Шахмамедовой, Фатимы Джафарзаде (вокал) и Сабухи Исмайлова (нагара).

Участники мероприятия подчеркнули, что особая важность, которую общенациональный лидер Гейдар Алиев придавал сфере культуры, и сегодня остаётся ориентиром для творческой общественности.

