Меры по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях успешно продолжаются – Кямал Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Меры по созданию зоны "зеленой энергии" на освобожденных территориях успешно продолжаются.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам руководитель пресс-службы Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Кямал Гаджиев в рамках мероприятия «Зоны зеленой энергии: концептуальные подходы, первые результаты и вызовы», прошедшего в Карабахском университете.

Он напомнил, что освобожденные от оккупации территории были объявлены главой государства зоной «зеленой энергии», и к работе в этой области была привлечена международная консалтинговая компания. При поддержке японской компании TEPSCO был подготовлен концептуальный документ. Для решения вопросов в этой сфере Кабмином был утвержден «План действий по созданию зоны «зеленой энергии» на освобожденных территориях Азербайджанской Республики в 2022-2026 годах».

По его словам, План действий включает меры по решению таких вопросов, как создание инфраструктуры энергоснабжения в целом, производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии, обеспечение энергоэффективности, государственно-частного партнерства, применение "зеленых" технологий и тарифное регулирование. Задачи, отраженные в вышеупомянутом Плане действий, полностью отражены в «Первой государственной программе «Великого возвращения».

К. Гаджиев отметил, что в рамках создания зоны «зеленой энергии» предусмотрены такие меры, как производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии на освобожденных территориях, меры по повышению энергоэффективности, использование электромобилей, установка солнечных панелей на крышах зданий, а также использование светодиодных ламп на солнечной энергии в уличном и дорожном освещении, использование технологий возобновляемой энергии в отоплении, охлаждении и горячем водоснабжении, применение интеллектуальных технологий управления энергией и энергоориентированное управление отходами.

