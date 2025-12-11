В Мингячевире и Евлахе пройдут мастер-классы по четырём специальностям

БАКУ /Trend Life/ - Мастер-классы по специальностям фортепиано, тар, гармонь и ханенде в Евлахе и Мингячевире организует Научно-методический и квалификационный центр культуры Министерства культуры (MEMIM) при поддержке Центрально-Аранского регионального управления культуры, сообщили Trend Life в пресс-службе MEMIM.

15 декабря в одиннадцатилетней музыкальной школе № 1 имени Узеира Гаджибейли в городе Мингячевир пройдут мастер-классы по тару и фортепиано. Мастер-класс по тару проведёт заведующий кафедрой инструментального исполнительства факультета искусств Карабахского университета Арслан Новрасли, а мастер-класс по фортепиано - доктор философии по искусствоведению, председатель предметной профсоюзной комиссии фортепианного отделения Музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории (АМК) Ульвия Кязымова.

22 декабря в Детской музыкальной школе № 1 города Евлах пройдут мастер-классы по специальностям гармонь и ханенде. Занятия проведут доцент кафедры народных инструментов Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Сархан Абиев (гармонь) и солистка Международного центра мугама, главного преподаватель Музыкального колледжа при Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, заслуженная артистка Севиндж Сарыева (ханенде).

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

