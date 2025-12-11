Средний коридор и МТК «Север-Юг» повышают инвестиционную привлекательность транспортного сектора Евразии

БАКУ/Trend/ - Сектор транспорта и логистики в Евразии сохраняет высокую инвестиционную привлекательность в том числе благодаря активному развитию международных коридоров, среди которых МТК «Север — Юг» и Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или Средний коридор), , сообщает в четверг Trend со ссылкой на доклад Евразийского банка развития (ЕАБР).

«Рост значимости Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) и международного транспортного коридора «Север- Юг» стал ключевым трендом последних лет. Грузопоток по ТМТМ в 2024 г. достиг 3,3 млн тонн, включая 56,5 тыс. контейнеров в 20-футовом эквиваленте (ДФЭ). Перевозки по МТК «Север — Юг» превысили 20 млн тонн, в том числе 50 тыс. ДФЭ. Целевой прогноз на 2030 г. составляет 11,4 млн тонн для ТМТМ и 32 млн тонн для МТК «Север — Юг». Рост перевозок стимулирует развитие железнодорожной, автодорожной, портовой и логистической инфраструктуры, включая складскую, а также цифровых решений для эффективного мультимодального транзита. Общие потребности в инвестициях для развития Евразийского транспортного каркаса в Центральной Азии превышают 52 млрд долл. до 2035 г», - говорится в докладе.

Отметим, что Средний коридор - это транспортно-торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу и проходящий через несколько стран региона.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, проходит через Азербайджан, Грузию и Турцию, прежде чем достичь Европы. Средний коридор обеспечивает сухопутное соединение, связывающее восточные регионы Азии, включая Китай, с Европой, обходя более длинные морские маршруты.