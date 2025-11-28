Назван объем поставок газа через IGB с начала коммерческих операций

БАКУ/Trend/ - С момента начала коммерческих поставок 1 октября 2022 года и до конца октября 2025 года суммарный объем транспортируемого через интерконнектор Греция–Болгария (IGB) газа составил 39 854 049 МВт·ч из Греции в Болгарию и 1 919 228 МВт·ч в виртуальном обратном направлении в Грецию, сообщили Trend в компании ICGB AD, которая является оператором трубопровода.

Отмечается, что только за период с января по октябрь 2025 года объемы достигли 8 486 142 МВт·ч из Греции в Болгарию и 153 062 МВт·ч в обратном направлении.

«Интерконнектор зарекомендовал себя как первый маршрут для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, обеспечивая более 50% внутреннего потребления страны. Газопровод оказывает значительное региональное влияние как центральный элемент Вертикального газового коридора — инициативы, направленной на поддержку масштабируемых двусторонних потоков газа с юга на север, а также на расширение доступа к сжиженному природному газу (СПГ) и другим диверсифицированным источникам для стран региона. Независимый оператор системы передачи ICGB продолжает активное взаимодействие с партнерами для запуска и реализации Маршрутов 2 и 3, что еще больше укрепит региональную энергетическую безопасность и откроет новые возможности по поставкам газа на рынки, такие как Молдова и Украина, в условиях повышенной стратегической значимости. Новые мощности представляют собой гибкое рыночное решение, отражающее изменившуюся динамику энергетической безопасности в регионе», - отметили в компании.

Исполнительный директор ICGB Теодора Георгиева подчеркнула, что результаты последних месяцев отражают силу партнерских отношений, стоящих за проектом IGB.

«Наше долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном и стабильность, обеспечиваемая долгосрочным контрактом на поставку азербайджанского газа, продолжают быть фундаментальным для Болгарии и всего региона. Одновременно Вертикальный газовый коридор и маршрут IGB открывают новые возможности для диверсифицированных поставок, включая американский СПГ, что дополнительно повышает устойчивость региональных рынков», - добавила она.

Отметим, что газопровод IGB соединяется с национальной газотранспортной системой Греции (DESFA S.A.) и Трансадриатическим газопроводом (TAP AG) в районе Комотини (Греция), а также с болгарской газотранспортной системой (Bulgartransgaz EAD) в районе Стара-Загора.

Общая протяженность газопровода составляет 182 км, диаметр трубы — 32 дюйма, проектная мощность — до 3 миллиардов кубометров в год в направлении Греция-Болгария. В зависимости от рыночного спроса на большую мощность и возможностей соседних газотранспортных систем, мощность IGB может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров в год.