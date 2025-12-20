Азербайджан инвестировал в экономику Монтенегро почти 1 миллиард долларов — Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Объем инвестиций в экономику Монтенегро составляет около 1 миллиарда долларов США, и эти средства в основном охватывают туристический сектор.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге с главой МИД Монтенегро Эрвином Ибрагимовичем.

По словам министра, отношения между Азербайджаном и Монтенегро основаны на искреннем и взаимном доверии, сформированном между двумя дружественными странами и народами.

«Эти отношения характеризуются успешным развитием сотрудничества в различных областях на протяжении десятилетий», - сказал Д.Байрамов.

Он отметил, что между министерствами иностранных дел двух стран регулярно проводятся политические консультации. В настоящее время между Монтенегро и Азербайджаном заключено 22 соглашения, охватывающих различные области.

