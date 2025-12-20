Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), на этой неделе остался неизменным.

Как сообщает Trend, средневзвешенный курс за неделю составил 1.7000 маната.

Официальный курс маната к доллару США 8 декабря 1.7000 15 декабря 1.7000 9 декабря 1.7000 16 декабря 1.7000 10 декабря 1.7000 17 декабря 1.7000 11 декабря 1.7000 18 декабря 1.7000 12 декабря 1.7000 19 декабря 1.7000 Средний курс за неделю 1.7000 Средний курс за неделю 1.7000

Официальный курс маната к евро за неделю снизился на 0.0024 маната. Средневзвешенный обменный курс вырос на 0.01094 маната, составив 1.9949 маната за 1 евро.

Курс маната к евро 8 декабря 1.9814 15 декабря 1.9945 9 декабря 1.9800 16 декабря 1.9977 10 декабря 1.9767 17 декабря 1.9940 11 декабря 1.9874 18 декабря 1.9964 12 декабря 1.9945 19 декабря 1.9921 Средний курс за неделю 1.984 Средний курс за неделю 1.9949

На этой неделе официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям увеличился на 0,0043 маната. Средневзвешенный обменный курс снизился на 0,05406 маната и составил 2.12892 маната за 100 рублей.

Курс маната по отношению к 100 рублям 8 декабря 2.2222 15 декабря 2.1237 9 декабря 2.2094 16 декабря 2.1379 10 декабря 2.1982 17 декабря 2.1421 11 декабря 2.1662 18 декабря 2.1129 12 декабря 2.1189 19 декабря 2.1280 Средний курс за неделю 2.18298 Средний курс за неделю 2.12892

Официальный курс маната к 1 турецкой лире за неделю снизился на 0,0001. Средневзвешенный обменный курс не изменился.