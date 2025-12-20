Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана

Экономика Материалы 20 декабря 2025 13:25 (UTC +04:00)
Официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), на этой неделе остался неизменным.
Как сообщает Trend, средневзвешенный курс за неделю составил 1.7000 маната.

Официальный курс маната к доллару США

8 декабря

1.7000

15 декабря

1.7000

9 декабря

1.7000

16 декабря

1.7000

10 декабря

1.7000

17 декабря

1.7000

11 декабря

1.7000

18 декабря

1.7000

12 декабря

1.7000

19 декабря

1.7000

Средний курс за неделю

1.7000

Средний курс за неделю

1.7000

Официальный курс маната к евро за неделю снизился на 0.0024 маната. Средневзвешенный обменный курс вырос на 0.01094 маната, составив 1.9949 маната за 1 евро.

Курс маната к евро

8 декабря

1.9814

15 декабря

1.9945

9 декабря

1.9800

16 декабря

1.9977

10 декабря

1.9767

17 декабря

1.9940

11 декабря

1.9874

18 декабря

1.9964

12 декабря

1.9945

19 декабря

1.9921

Средний курс за неделю

1.984

Средний курс за неделю

1.9949

На этой неделе официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям увеличился на 0,0043 маната. Средневзвешенный обменный курс снизился на 0,05406 маната и составил 2.12892 маната за 100 рублей.

Курс маната по отношению к 100 рублям

8 декабря

2.2222

15 декабря

2.1237

9 декабря

2.2094

16 декабря

2.1379

10 декабря

2.1982

17 декабря

2.1421

11 декабря

2.1662

18 декабря

2.1129

12 декабря

2.1189

19 декабря

2.1280

Средний курс за неделю

2.18298

Средний курс за неделю

2.12892

Официальный курс маната к 1 турецкой лире за неделю снизился на 0,0001. Средневзвешенный обменный курс не изменился.

Курс маната к турецкой лире

8 декабря

0.0399

15 декабря

0.0398

9 декабря

0.0400

16 декабря

0.0398

10 декабря

0.0399

17 декабря

0.0398

11 декабря

0.0399

18 декабря

0.0398

12 декабря

0.0400

19 декабря

0.0397

Средний курс за неделю

0.0398

Средний курс за неделю

0.0398
