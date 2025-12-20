Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), на этой неделе остался неизменным.
Как сообщает Trend, средневзвешенный курс за неделю составил 1.7000 маната.
|
Официальный курс маната к доллару США
|
8 декабря
|
1.7000
|
15 декабря
|
1.7000
|
9 декабря
|
1.7000
|
16 декабря
|
1.7000
|
10 декабря
|
1.7000
|
17 декабря
|
1.7000
|
11 декабря
|
1.7000
|
18 декабря
|
1.7000
|
12 декабря
|
1.7000
|
19 декабря
|
1.7000
|
Средний курс за неделю
|
1.7000
|
Средний курс за неделю
|
1.7000
Официальный курс маната к евро за неделю снизился на 0.0024 маната. Средневзвешенный обменный курс вырос на 0.01094 маната, составив 1.9949 маната за 1 евро.
|
Курс маната к евро
|
8 декабря
|
1.9814
|
15 декабря
|
1.9945
|
9 декабря
|
1.9800
|
16 декабря
|
1.9977
|
10 декабря
|
1.9767
|
17 декабря
|
1.9940
|
11 декабря
|
1.9874
|
18 декабря
|
1.9964
|
12 декабря
|
1.9945
|
19 декабря
|
1.9921
|
Средний курс за неделю
|
1.984
|
Средний курс за неделю
|
1.9949
На этой неделе официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям увеличился на 0,0043 маната. Средневзвешенный обменный курс снизился на 0,05406 маната и составил 2.12892 маната за 100 рублей.
|
Курс маната по отношению к 100 рублям
|
8 декабря
|
2.2222
|
15 декабря
|
2.1237
|
9 декабря
|
2.2094
|
16 декабря
|
2.1379
|
10 декабря
|
2.1982
|
17 декабря
|
2.1421
|
11 декабря
|
2.1662
|
18 декабря
|
2.1129
|
12 декабря
|
2.1189
|
19 декабря
|
2.1280
|
Средний курс за неделю
|
2.18298
|
Средний курс за неделю
|
2.12892
Официальный курс маната к 1 турецкой лире за неделю снизился на 0,0001. Средневзвешенный обменный курс не изменился.
|
Курс маната к турецкой лире
|
8 декабря
|
0.0399
|
15 декабря
|
0.0398
|
9 декабря
|
0.0400
|
16 декабря
|
0.0398
|
10 декабря
|
0.0399
|
17 декабря
|
0.0398
|
11 декабря
|
0.0399
|
18 декабря
|
0.0398
|
12 декабря
|
0.0400
|
19 декабря
|
0.0397
|
Средний курс за неделю
|
0.0398
|
Средний курс за неделю
|
0.0398