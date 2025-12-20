Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Между Азербайджаном и Монтенегро существует богатый опыт сотрудничества — Джейхун Байрамов

20 декабря 2025
Хаял Хатамзаде
БАКУ /Trend/ — Между Азербайджаном и Монтенегро сформирован значительный и содержательный опыт двустороннего сотрудничества.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Монтенегро Эрвином Ибрагимовичем.

По словам министра, в 2025 году между Азербайджаном и Монтенегро были достигнуты важные договоренности и подписан ряд соответствующих соглашений. Особое внимание в рамках двусторонних отношений было уделено гуманитарной повестке.

