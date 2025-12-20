Монтенегро приветствует достигнутые в Вашингтоне договоренности — Эрвин Ибрагимович

БАКУ /Trend/ - Монтенегро приветствует договоренности, достигнутые в Вашингтоне между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Монтенегро Эрвин Ибрагимович сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Мы рады, что процесс развивается в правильном направлении. Желаем, чтобы ваше государство, являясь лидером в энергетической сфере, в дальнейшем продолжило быть лидером и в вопросах мира и процветания - не только в регионе, но и во всем мире", - сказал он.

Э. Ибрагимович отметил, что Азербайджан и Монтенегро обладают значительным потенциалом для совместной работы, и его сегодняшний визит является наглядным подтверждением этого.

Он подчеркнул, что визиты президентов, премьер-министров и членов правительств придают дополнительный импульс развитию двусторонних отношений.

"Потенциал сотрудничества между Азербайджаном и Монтенегро весьма значителен и представляет взаимный интерес", - сказал Э. Ибрагимович.

Отметим, что 8 августа по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).