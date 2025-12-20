Азербайджан и Монтенегро поддерживают друг друга в международных организациях - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Монтенегро поддерживают друг друга в международных организациях.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге с главой МИД Монтенегро Эрвином Ибрагимовичем.

Министр отметил, что между двумя странами существует сотрудничество как на двусторонней, так и на многосторонней платформах.

"Между Азербайджаном и Монтенегро существует большой потенциал в гуманитарной сфере. Есть широкие возможности для сотрудничества, особенно в сфере образования, культуры и спорта. В этих рамках стипендиальными программами будут пользоваться и студенты из Монтенегро", - отметил Джейхун Байрамов.

