Орнамент памяти и силуэт времени: в Музее ковра открылась выставка Эмиля Азиза (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра состоялось открытие персональной выставки художника Эмиля Азиза под названием "Орнамент и силуэт" - художественного проекта, в котором древняя память ковра вступает в диалог с визуальным языком XXI века, сообщает Trend Life.

Церемония открытия объединила представителей культурного и художественного сообщества. С приветственными речами выступили директор Азербайджанского национального музея ковра, заслуженный работник культуры Амина Меликова, кандидат искусствоведения, профессор Рабият Асланова, депутат Милли Меджлиса, заслуженный художник, председатель Союза художников Нахчывана Ульвия Гамзаева. В своих выступлениях они подчеркнули концептуальную актуальность выставки, её глубокое идейное содержание, а также важность сохранения и развития национального коврового наследия в контексте современного искусства, где особая роль принадлежит молодым художникам.

Экспозиция включает 50 произведений, отличающихся жанровым и тематическим многообразием. В центре художественной концепции - культурное наследие Карабаха, представленное через современное визуальное мышление. Автор соединяет орнаментальную память, сохранявшуюся в коврах на протяжении тысячелетий, с эстетикой и пластическим восприятием XX–XXI веков.

Особое место в экспозиции занимают образы карабахских коней, воплощённые в гармонии с древними ковровыми узорами. Движение, внутренняя сила и поэтичный силуэт коня органично сочетаются со строгим, выверенным ритмом орнамента, создавая ощущение вечного движения истории. Не менее значимы и женские портреты, в которых ковровые мотивы становятся символом женской идентичности, духовной силы, связи с прошлым и формой самовыражения в современном мире.

Выставка "Орнамент и силуэт" - это не просто художественный проект, а своеобразный манифест, утверждающий, что культурное сокровище Карабаха не только бережно сохраняется, но и уверенно передаётся в будущее через новое художественное осмысление.

Азербайджанский национальный музей ковра последовательно поддерживает молодых авторов, создающих современные произведения, вдохновлённые богатым ковровым наследием нашего народа. В этом контексте проект Эмиля Азиза становится очередным знаковым событием, демонстрирующим живое и актуальное звучание национальной традиции в искусстве сегодняшнего дня.

