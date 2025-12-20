Экономическое взаимодействие с Монтенегро является одним из ключевых направлений — Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ — Экономическое сотрудничество традиционно занимает важное место во взаимоотношениях Азербайджана и Монтенегро и является одним из приоритетных направлений государственной политики.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Монтенегро Эрвином Ибрагимовичем.

По словам министра, азербайджанская сторона придаёт данному направлению особое значение.

«В рамках проведённых обсуждений, а также в формате межправительственной комиссии был детально рассмотрен широкий круг вопросов. В частности, обсуждались торговый оборот, предоставление взаимных преференций и расширение сотрудничества», — отметил Джейхун Байрамов.

Министр также подчеркнул, что объём взаимных инвестиций демонстрирует обнадёживающую динамику.

«Особо перспективным является туристический сектор Азербайджана. Были отмечены новые возможности и инвестиционные проекты, к участию в которых были приглашены инвесторы. Также было подчеркнуто развитие прямого сотрудничества в сфере туризма между профильными структурами и соответствующими организациями», — добавил он.