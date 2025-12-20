Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Омбудсмен Азербайджана приняла постоянного координатора ООН (ФОТО)

Общество Материалы 20 декабря 2025 14:47 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева приняла резидента-координатора Организации Объединенных Наций (ООН) в Азербайджане Владанку Андрееву, срок полномочий которой в нашей стране истек.

Об этом Trend сообщили в аппарате омбудсмена.

Было отмечено, что в рамках встречи омбудсмен отметила плодотворные отношения сотрудничества, установленные со структурами ООН. Она высоко оценила важность проектов, реализованных совместно с ООН и ее специализированными структурами за прошедший период, мероприятий, ежегодно организуемых в связи с Международным днем прав человека.

Была выражена благодарность резиденту-координатору за плодотворное сотрудничество в области прав человека в период ее деятельности в Азербайджане и пожелания успехов в дальнейшей деятельности.

Владанка Андреева, поблагодарив за прием, высоко оценила деятельность омбудсмена в области защиты прав и свобод человека и выразила удовлетворение совместным сотрудничеством.

