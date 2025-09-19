Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
SOCAR и Citibank обсудили расширение сотрудничества в энергетическом и финансовом секторах

Энергетика Материалы 19 сентября 2025 15:43 (UTC +04:00)
БАКУ/Trend/ -18 сентября президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с управляющим директором Citibank, глобальным руководителем по переходу к "чистой" энергии и руководителем по природным ресурсам в Великобритании Кейси Шеперд, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на SOCAR.

Как сообщили в SOCAR, в ходе встречи была выражена удовлетворенность долгосрочным сотрудничеством между SOCAR и Citibank, обсуждены текущее состояние связей и совместные проекты.

Стороны рассмотрели возможности расширения сотрудничества в энергетическом и финансовом секторах. В этом контексте состоялся обмен мнениями по вопросам финансирования нефтегазовых и возобновляемых энергетических проектов SOCAR, доступу к рынкам капитала, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

