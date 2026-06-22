Снизилась стоимость продаж на Энергетической бирже Ирана

БАКУ /Trend/ - На прошлой иранской неделе (13–17 июня) стоимость продаж на Энергетической бирже Ирана снизилась на 33% по сравнению с предыдущей неделей (6–10 июня).

Об этом говорится в сообщении Энергетической биржи Ирана.

"На прошлой иранской неделе стоимость продаж на Энергетической бирже Ирана составила около 177 триллионов риалов (примерно 136 миллионов долларов)", — говорится в сообщении.

Согласно информации, в структуре продаж на Энергетической бирже в стоимостном выражении 8% пришлось на продажу углеводородов в международном сегменте, 22% — на продажу углеводородов во внутреннем сегменте, 52% — на продажу электроэнергии, 18% — на прочие продажи.

На Энергетической бирже было реализовано 57,5 тысячи тонн углеводородной продукции на сумму 53,3 триллиона риалов (около 41 миллиона долларов). В международном сегменте биржи было продано 17 тысяч тонн на сумму 18,5 триллиона риалов (около 14,2 миллиона долларов), во внутреннем сегменте — 40,5 тысячи тонн на сумму 34,8 триллиона риалов (около 26,7 миллиона долларов).

На прошлой иранской неделе на Энергетической бирже было реализовано 3,75 миллиона мегаватт-часов электроэнергии на сумму 91,6 триллиона риалов (около 70,5 миллиона долларов).

Стоимость прочих продаж на Энергетической бирже на прошлой неделе составила 31,9 триллиона риалов (около 24,5 миллиона долларов).