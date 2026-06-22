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Азербайджанские борцы завоевали две медали на этапе Мировой серии по пляжной борьбе (ФОТО)

Общество Материалы 22 июня 2026 00:33 (UTC +04:00)
Азербайджанские борцы завоевали две медали на этапе Мировой серии по пляжной борьбе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В грузинском городе Батуми состоялся третий этап Мировой серии по пляжной борьбе.

В составе сборной Азербайджана выступили Рубайл Ибрагимли (70 кг), Сахиб Дадашов, Вюсал Алиев (оба — 80 кг), Ашраф Ашыров, Ильгар Назарали (оба — 90 кг) и Ислам Ильясов (свыше 90 кг). Двое из них поднялись на пьедестал почёта.

Ашраф Ашыров (90 кг) успешно выступил и стал победителем турнира. Таким образом, соотечественник повторил результат первого этапа. Отметим, что Ашыров также становился чемпионом аналогичного турнира, проходившего в городе Дананг (Вьетнам). Вюсал Алиев (80 кг) завоевал бронзовую медаль в Батуми.

Судья категории I-S Башир Исазаде будет обеспечивать судейство на турнире.

Азербайджанские борцы завоевали две медали на этапе Мировой серии по пляжной борьбе (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали две медали на этапе Мировой серии по пляжной борьбе (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали две медали на этапе Мировой серии по пляжной борьбе (ФОТО)
Азербайджанские борцы завоевали две медали на этапе Мировой серии по пляжной борьбе (ФОТО)

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