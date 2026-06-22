Назван объем задолженности перед банками в Иране

БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец 11-го месяца прошлого иранского года (19 февраля 2026 года), задолженность государственного и негосударственного секторов перед банками и финансовыми организациями Ирана увеличилась на 40 процентов по сравнению с концом аналогичного месяца предыдущего года (18 февраля 2025 года).

Об этом говорится в сообщении Центрального банка Ирана.

Согласно статистическим данным, на конец 11-го месяца прошлого года долг государственного и негосударственного секторов перед банками и финансовыми учреждениями составил 144 квадриллиона риалов (примерно 110 миллиардов долларов). При этом в конце аналогичного месяца предыдущего года данный показатель составлял 103 квадриллиона риалов (примерно 78 миллиардов 500 миллионов долларов).

На конец 11-го месяца прошлого иранского года задолженность государственного сектора перед банками и финансовыми учреждениями составила 27 квадриллионов 700 триллионов риалов (примерно 21 миллиард 100 миллионов долларов). Это на 44 процента больше по сравнению с концом аналогичного месяца предыдущего года.

В конце 11-го месяца задолженность негосударственного сектора перед банками и финансовыми учреждениями составила около 117 квадриллионов риалов (примерно 88 миллиардов 900 миллионов долларов). Это на 39,3 процента больше по сравнению с концом аналогичного месяца предыдущего года.

Добавим, что в конце 11-го месяца общие активы банков и финансовых учреждений Ирана, а также их обязательства составили 486 квадриллионов риалов (примерно 370 миллиардов долларов). По сравнению с концом аналогичного месяца предыдущего года общие активы банков и финансовых учреждений, а также их обязательства увеличились на 58,6 процента.