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Азербайджанские боксеры завоевали 12 медалей на турнире "Олимпийские надежды" (ФОТО)

Общество Материалы 21 июня 2026 23:48 (UTC +04:00)
Азербайджанские боксеры завоевали 12 медалей на турнире "Олимпийские надежды" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Боснии и Герцеговины – Сараево завершился боксерский турнир «Олимпийские надежды».

Сборная Азербайджана в составе 13 спортсменов в двух возрастных категориях завоевала 12 медалей – 7 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые.

На турнире среди спортсменов до 19 лет победителями стали Али Алиев (50 кг), Нихат Гасымов (55 кг), Али Бахышев (60 кг) и Сафтар Мамедзаде (свыше 90 кг). Гюляр Гусейнова (54 кг) завоевала серебряную медаль, а Шахин Асланов (65 кг) и Рза Рзаев (70 кг) стали бронзовыми призерами.

В соревнованиях спортсменов до 17 лет первые места заняли Айсель Фараджева (48 кг), Сяма Аббасова (66 кг) и Хумар Джафарли (80 кг). Айдан Исмаиллы (48 кг) и Фатима Мамедли (50 кг) стали обладательницами серебряных медалей.

Азербайджанские боксеры завоевали 12 медалей на турнире "Олимпийские надежды" (ФОТО)
Азербайджанские боксеры завоевали 12 медалей на турнире "Олимпийские надежды" (ФОТО)
Азербайджанские боксеры завоевали 12 медалей на турнире "Олимпийские надежды" (ФОТО)
Азербайджанские боксеры завоевали 12 медалей на турнире "Олимпийские надежды" (ФОТО)
Азербайджанские боксеры завоевали 12 медалей на турнире "Олимпийские надежды" (ФОТО)
Азербайджанские боксеры завоевали 12 медалей на турнире "Олимпийские надежды" (ФОТО)
Азербайджанские боксеры завоевали 12 медалей на турнире "Олимпийские надежды" (ФОТО)
Азербайджанские боксеры завоевали 12 медалей на турнире "Олимпийские надежды" (ФОТО)

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