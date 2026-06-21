Азербайджанские боксеры завоевали 12 медалей на турнире "Олимпийские надежды" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Боснии и Герцеговины – Сараево завершился боксерский турнир «Олимпийские надежды».

Сборная Азербайджана в составе 13 спортсменов в двух возрастных категориях завоевала 12 медалей – 7 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые.

На турнире среди спортсменов до 19 лет победителями стали Али Алиев (50 кг), Нихат Гасымов (55 кг), Али Бахышев (60 кг) и Сафтар Мамедзаде (свыше 90 кг). Гюляр Гусейнова (54 кг) завоевала серебряную медаль, а Шахин Асланов (65 кг) и Рза Рзаев (70 кг) стали бронзовыми призерами.

В соревнованиях спортсменов до 17 лет первые места заняли Айсель Фараджева (48 кг), Сяма Аббасова (66 кг) и Хумар Джафарли (80 кг). Айдан Исмаиллы (48 кг) и Фатима Мамедли (50 кг) стали обладательницами серебряных медалей.