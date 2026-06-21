Азербайджанские гимнасты завоевали медали на ряде международных соревнований (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - С 19 по 21 июня азербайджанские гимнасты приняли участие в ряде международных соревнований, добившись высоких результатов.

Как сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана, на этапе Кубка мира по акробатике, проходившем в польском городе Жешув, женская группа в категории взрослых поднялась на высшую ступень пьедестала. Команда в составе Анахиты Башири, Назрин Зейниевой и Зехры Рашидовой набрала 29,190 балла и завоевала золотую медаль.

В этой же дисциплине женская группа в категории юниорок также показала хороший результат. Команда в составе Аян Гаджылы, Айлин Мамедовой и Фирузы Кязымзаде набрала 26,650 балла и завоевала серебряную медаль.

Кроме того, в Ставрополе прошёл международный турнир по прыжкам на батуте и тамблингу. В соревнованиях по тамблингу азербайджанские спортсмены также успешно выступили. Михаил Малкин завоевал золотую медаль и стал победителем турнира, а Адиль Гаджизаде выиграл серебряную медаль.