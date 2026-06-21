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Азербайджанские гимнасты завоевали медали на ряде международных соревнований (ФОТО)

Общество Материалы 21 июня 2026 19:47 (UTC +04:00)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на ряде международных соревнований (ФОТО)
Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ/ Trend/ - С 19 по 21 июня азербайджанские гимнасты приняли участие в ряде международных соревнований, добившись высоких результатов.

Как сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана, на этапе Кубка мира по акробатике, проходившем в польском городе Жешув, женская группа в категории взрослых поднялась на высшую ступень пьедестала. Команда в составе Анахиты Башири, Назрин Зейниевой и Зехры Рашидовой набрала 29,190 балла и завоевала золотую медаль.

В этой же дисциплине женская группа в категории юниорок также показала хороший результат. Команда в составе Аян Гаджылы, Айлин Мамедовой и Фирузы Кязымзаде набрала 26,650 балла и завоевала серебряную медаль.

Кроме того, в Ставрополе прошёл международный турнир по прыжкам на батуте и тамблингу. В соревнованиях по тамблингу азербайджанские спортсмены также успешно выступили. Михаил Малкин завоевал золотую медаль и стал победителем турнира, а Адиль Гаджизаде выиграл серебряную медаль.

Азербайджанские гимнасты завоевали медали на ряде международных соревнований (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на ряде международных соревнований (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на ряде международных соревнований (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на ряде международных соревнований (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на ряде международных соревнований (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на ряде международных соревнований (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на ряде международных соревнований (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на ряде международных соревнований (ФОТО)

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