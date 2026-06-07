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В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 7 июня 2026 20:58 (UTC +04:00)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - В Баку завершился фестиваль Classics & Supercars, который проходил 6 и 7 июня на территории Приморского национального парка и был организован совместно Автомобильной федерацией Азербайджана (ААФ) и компанией Nazar Holdings.

Как сообщает Trend, в рамках фестиваля были представлены классические автомобили, спортивные машины и суперкары.

Посетители получили возможность увидеть автомобили из коллекции Автомобильной федерацией Азербайджана, а также транспортные средства владельцев, зарегистрировавшихся для участия в мероприятии.

В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку завершился Фестиваль классических и скоростных автомобилей (ФОТО/ВИДЕО)

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