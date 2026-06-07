Иран пригрозил возможными ударами по США и Израилю

БАКУ /Trend/ - Тегеран не видит со стороны США и Израиля готовности к снижению напряженности.

Как передает Trend, об этом спикер парламента Ирана Багер Галибаф написал в соцсети X.

Он сообщил, что при необходимости Иран готов нанести удары по американским и израильским объектам, включая военные базы на Ближнем Востоке.

"Они не привержены прекращению огня и не верят в диалог, а военно-морской блокадой и нарушением режима прекращения огня в Ливане показали, что понимают только язык силы", - написал он.

Галибаф также подчеркнул, что действия США и Израиля фактически делают их военные базы и активы в регионе "законными целями".