Обнародован объем товарооборота между Азербайджаном и Румынией за январь-март

БАКУ/Trend/ - В январе-марте текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Румынией составил 195,6 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, это на 48,6 миллиона долларов США или 19,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В отчетном периоде товарооборот с Румынией составил 2,08% от общего товарооборота Азербайджана. Таким образом, Румыния заняла 9-е место в списке стран, с которыми Азербайджан вел наибольший объем торговых операций за этот период.

В январе-марте текущего года зафиксирован экспорт продукции из Азербайджана в Румынию на сумму 182 миллионов долларов. Это на 45,8 миллиона долларов США или примерно на 20,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетном периоде Азербайджан осуществил импортные операции из Румынии на сумму 13,6 миллиона долларов США, что на 2,8 миллиона долларов США или 17,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Отметим, что в январе-марте текущего года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 9,407 миллиарда долларов США. Это на 2,642 миллиарда долларов или 21,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объема внешнеторгового оборота 5,402 миллиарда долларов США пришлось на экспорт, а 4,005 миллиарда долларов США - на импорт. За последний год экспорт сократился на 984 миллиона долларов или 15,4%, а импорт - на 1,658 миллиарда долларов или 29,3%.

В итоге положительное сальдо во внешней торговле составило 1,398 миллиарда долларов, что в годовом сравнении на 675 миллионов долларов или в 1,9 раза больше.